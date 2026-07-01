На площади Искусств пьяная женщина напала на фельдшера скорой помощи

В центре Петербурга возбуждена проверка по факту нападения на сотрудника скорой медицинской помощи. Инцидент произошел минувшей ночью на площади Искусств, куда бригада прибыла по вызову о лежащем на улице человеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По предварительным данным, 40-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, ударила 25-летнего фельдшера стеклянной бутылкой по голове. Медицинский работник госпитализирован в стационар с травмами, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали правонарушительницу и доставили в территориальный отдел полиции. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кирилл Конторщиков