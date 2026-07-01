В порту Петербурга в тунце из Эквадора нашли 500 кг кокаина

Сотрудники ФСБ обнаружили более 500 кг кокаина в контейнере с тунцом, прибывшем из Эквадора на терминал «Петролеспорт». Наркотики были спрятаны в легально ввозимых мороженых тушках рыбы, сообщили в центре общественных связей спецслужбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержан гражданин России

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Задержан гражданин России

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ходе расследования задержан гражданин России. У него изъяли цифровые носители с криптокошельками на $613 тыс., 13 премиальных часов общей стоимостью более $1,3 млн и пять автомобилей оценочной стоимостью не менее 130 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере). Суд отправил фигуранта под стражу. Расследование продолжается, устанавливаются другие возможные участники преступления.

Карина Дроздецкая