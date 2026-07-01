Поставщики продуктов предупредили магазины Петербурга о задержках из-за дефицита топлива

Производители продовольствия из удаленных регионов начали уведомлять петербургские торговые сети о возможных срывах графиков отгрузок. Причина — ограничения на продажу топлива для грузовиков, введенные в ряде субъектов, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В сетях заверяют, что дефицита товаров на полках не ожидается

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В сетях заверяют, что дефицита товаров на полках не ожидается

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным двух участников розничного рынка, письма поступают от поставщиков из Поволжья и Южного федерального округа. В одном из таких обращений, направленном в петербургскую сеть, ульяновский производитель ссылается на форс-мажор: региональные власти ограничили отпуск бензина и дизеля для грузового транспорта. Поставщик просит не применять штрафные санкции за нарушение сроков.

Глава ГК «РеалЪ» Александр Мышинский подтвердил получение аналогичных уведомлений. Он охарактеризовал ситуацию как некритичную — заказы доходят, хотя и с небольшим опозданием. В сетях заверяют, что дефицита товаров на полках не ожидается.

Кирилл Конторщиков