Фармрынок Петербурга сократился в упаковках на фоне роста цен

В январе–мае 2026 года аптеки Санкт-Петербурга реализовали лекарств на 43,4 млрд рублей — на 14,1% больше, чем годом ранее. При этом в натуральном выражении продажи упали на 1,8%, до 76,1 млн упаковок, сообщает DSM Group, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данные указывают на опережающий рост стоимости препаратов при сжатии физического объема потребления

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Данные указывают на опережающий рост стоимости препаратов при сжатии физического объема потребления

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Данные указывают на опережающий рост стоимости препаратов при сжатии физического объема потребления. Наибольшее снижение в пересчете на упаковки демонстрирует онлайн-канал. Ленинградская область, напротив, показывает положительную динамику по обоим показателям: 12,3 млрд рублей (+16,8%) и 26 млн упаковок (+0,9%). Эксперт RNC Pharma Николай Беспалов связывает это с масштабным жилищным строительством — пригороды Петербурга, по сути спальные районы мегаполиса, оттягивают потребление на себя, улучшая статистику областных аптек.

Кирилл Конторщиков