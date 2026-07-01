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Фармрынок Петербурга сократился в упаковках на фоне роста цен

В январе–мае 2026 года аптеки Санкт-Петербурга реализовали лекарств на 43,4 млрд рублей — на 14,1% больше, чем годом ранее. При этом в натуральном выражении продажи упали на 1,8%, до 76,1 млн упаковок, сообщает DSM Group, пишет «Деловой Петербург».

Данные указывают на опережающий рост стоимости препаратов при сжатии физического объема потребления

Данные указывают на опережающий рост стоимости препаратов при сжатии физического объема потребления

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Данные указывают на опережающий рост стоимости препаратов при сжатии физического объема потребления

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Данные указывают на опережающий рост стоимости препаратов при сжатии физического объема потребления. Наибольшее снижение в пересчете на упаковки демонстрирует онлайн-канал. Ленинградская область, напротив, показывает положительную динамику по обоим показателям: 12,3 млрд рублей (+16,8%) и 26 млн упаковок (+0,9%). Эксперт RNC Pharma Николай Беспалов связывает это с масштабным жилищным строительством — пригороды Петербурга, по сути спальные районы мегаполиса, оттягивают потребление на себя, улучшая статистику областных аптек.

Кирилл Конторщиков

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