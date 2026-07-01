Петербург принял Координационный совет ОДКБ по чрезвычайным ситуациям

В Северной столице открылось 17-е заседание Координационного совета по чрезвычайным ситуациям стран ОДКБ. В нем участвуют главы профильных ведомств России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, пишет 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди приоритетов он назвал объединение ресурсов

Фото: Пресс-служба Смольного Среди приоритетов он назвал объединение ресурсов

Фото: Пресс-служба Смольного

Губернатор Александр Беглов на открытии заседания подчеркнул, что эффективная защита населения от природных и техногенных угроз невозможна без тесной межгосударственной координации. Среди приоритетов он назвал объединение ресурсов, обмен опытом и профессиональный подход, обеспечивающий оперативность помощи пострадавшим. Господин Беглов добавил, что город накопил значительный практический опыт в области гражданской защиты и ликвидации ЧС и открыт к профессиональному диалогу с партнерами по ОДКБ.

Кирилл Конторщиков