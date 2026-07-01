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Россия приостанавливает движение через ЖД пункты пропусков на границе с Финляндией

С 1 июля 2026 года временно прекращено перемещение лиц, транспорта и грузов через ряд железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».

Документ размещен на официальном портале правовых актов

Документ размещен на официальном портале правовых актов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Документ размещен на официальном портале правовых актов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Документ от 30 июня размещен на официальном портале правовых актов. В приложении к распоряжению перечислены семь пунктов пропуска. На финляндском направлении закрываются Выборг, Вяртсиля, Люття, Санкт-Петербург-финляндский и Светогорск. На эстонском — Печоры-Псковские, на латвийском — Пыталово. Сроки возобновления движения и причины ограничений в тексте не раскрываются.

Кирилл Конторщиков

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