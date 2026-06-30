В Калининградской области спущен на воду корпус промыслового судна «Болеслав»

На калининградской верфи состоялся технический спуск корпуса нового рыболовного судна «Болеслав». Проект реализуется совместно с группой компаний «МАРФИШ» и представляет собой полностью локализованную разработку местных конструкторов и судостроителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По проектным характеристикам годовой вылов судна составит порядка 3500 тонн

Фото: Пресс-служба Калининградской области По проектным характеристикам годовой вылов судна составит порядка 3500 тонн

Фото: Пресс-служба Калининградской области

Судно строится в развитие программы модернизации промыслового флота, стартовавшей год назад с переоснащения траулера «Николай Нечай». После завершения достроечных работ и оборудования внутренних помещений «Болеслав» получит современный промысловый комплекс: на борт установят систему охлаждения для транспортировки рыбы наливом, а грузовые трюмы объемом 200 кубометров позволят принимать до 140 тонн улова за рейс.

Кирилл Конторщиков