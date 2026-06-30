Новгородская область привлечет 55 млн рублей на молодежные проекты

Новгородская область стала победителем конкурса Росмолодежи «Регион для молодых», реализуемого по национальному проекту «Молодежь и дети». Объем федерального софинансирования составит почти 55 млн рублей, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Средства будут освоены в следующем году

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Средства будут освоены в следующем году

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Средства будут освоены в следующем году. Основная часть финансирования пойдет на реновацию молодежного центра в Окуловке — он станет четвертым подобным объектом в регионе после пространств, ранее запущенных в Великом Новгороде, Боровичах и Старой Руссе.

Помимо капитального обновления инфраструктуры, программой предусмотрено проведение порядка 20 новых мероприятий. В их числе — «Молодежная дронница», слет сельской молодежи, конкурс туристических маршрутов и программа инициативного бюджетирования. Как отмечают власти, все проекты сформированы с учетом запросов самой молодежи.

Кирилл Конторщиков