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Поморье привлекло 7,5 млн рублей на развитие волонтерства

Архангельская область в седьмой раз признана победителем всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Объем федеральной субсидии в этом году превысил 7,5 млн рублей.

Регион участвует в конкурсе с 2018 года

Регион участвует в конкурсе с 2018 года

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Регион участвует в конкурсе с 2018 года

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Регион участвует в конкурсе с 2018 года, ни разу не покидая список победителей. Привлеченные средства пойдут на развитие добровольческой инфраструктуры, обучение организаторов и расширение охвата социальных проектов. Ключевым мероприятием станет конференция «Добро в действии», которая соберет власть, бизнес, НКО и волонтерское сообщество.

Кирилл Конторщиков

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