Поморье привлекло 7,5 млн рублей на развитие волонтерства
Архангельская область в седьмой раз признана победителем всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Объем федеральной субсидии в этом году превысил 7,5 млн рублей.
Регион участвует в конкурсе с 2018 года
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Регион участвует в конкурсе с 2018 года, ни разу не покидая список победителей. Привлеченные средства пойдут на развитие добровольческой инфраструктуры, обучение организаторов и расширение охвата социальных проектов. Ключевым мероприятием станет конференция «Добро в действии», которая соберет власть, бизнес, НКО и волонтерское сообщество.