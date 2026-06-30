Поморье привлекло 7,5 млн рублей на развитие волонтерства

Архангельская область в седьмой раз признана победителем всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Объем федеральной субсидии в этом году превысил 7,5 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Регион участвует в конкурсе с 2018 года

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Регион участвует в конкурсе с 2018 года

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Регион участвует в конкурсе с 2018 года, ни разу не покидая список победителей. Привлеченные средства пойдут на развитие добровольческой инфраструктуры, обучение организаторов и расширение охвата социальных проектов. Ключевым мероприятием станет конференция «Добро в действии», которая соберет власть, бизнес, НКО и волонтерское сообщество.

Кирилл Конторщиков