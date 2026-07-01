Земля уходит из-под «Омакульмы»

В Ленобласти с банкротного торга продают 80 земельных участков общей площадью 6,6 га за 362 млн рублей. Земля расположена в коттеджном поселке «Омакульма-Аннино» (Ломоносовский район). Его возводил застройщик «ЖНК-Девелопмент», которого суд признал несостоятельным. Эксперты называют цену завышенной и сомневаются, что лот смогут реализовать с первой попытки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Омакульма-Аннино» в Ленобласти

Фото: «Омакульма-Аннино» «Омакульма-Аннино» в Ленобласти

Фото: «Омакульма-Аннино»

На торги единым лотом выставили 80 земельных участков (каждый в среднем по шесть соток) общей площадью 6,6 га в Ломоносовском районе Ленобласти, следует из данных системы Федресурс. Они входят в конкурсную массу обанкротившегося застройщика ООО «ЖНК-Девелопмент», который возводил там коттеджный поселок «Омакульма-Аннино». Начальная цена лота 362,8 млн рублей.

Проект «Омакульма-Аннино» стартовал в 2019 году и позиционировался девелопером как первый в России проект строительства индивидуального жилья через эскроу-счета. На территории общей площадью 18 га на 204 надела возводили дома из заводских монолитных конструкций с утеплителем по финской технологии. В 2020 году комплекс аккредитовал банк «Дом.РФ» по программе «Ипотека для ИЖС», а в январе 2021 года заявил об открытии застройщику кредитной линии на 2,1 млрд рублей. В действительности, как следует из материалов судебного дела, было выдано лишь 655 млн рублей.

Иск о банкротстве к «ЖНК-Девелопмент» банк «Дом.РФ» подал из-за задолженности перед ним 756,9 млн рублей по трем кредитным договорам. Арбитраж признал банк залоговым кредитором. В обеспечение кредита вошли 105 участков (18 с постройками и 20 жилых домов). В мае 2024 года суд возбудил дело о банкротстве, в июне ввел процедуру наблюдения.

Дело о банкротстве «ЖНК-Девелопмент» рассматривается по правилам параграфа 7 главы IX закона о банкротстве (банкротство застройщика многоквартирных домов). Помимо «Дом.РФ», в реестр кредиторов включились подрядная компания «СК Энерготехстрой» с требованиями на 396 млн рублей, ФАУ «Роскапстрой», ООО «Интеграл» и др.

ООО «ЖНК-Девелопмент» (ГК «Омакульма») зарегистрировано в Петербурге в 2017 году. Единственной владелицей фирмы является Виолетта Басина. Кроме «Омакульма-Аннино», госпожа Басина планировала реализовать еще один проект «Омакульма — Юкки», который предусматривал строительство в деревне Юкки в Ленобласти свыше 230 коттеджей премиум-класса, сблокированные дома, в том числе предназначенные для сдачи в аренду, а также апартаменты.

Партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин считает стартовую стоимость лота завышенной, даже с учетом того, что речь идет об участках под ИЖС и на части территории уже имеются постройки.

По словам эксперта, Ломоносовский район сегодня является одной из наиболее востребованных локаций для развития индивидуального жилищного строительства, однако в этом сегменте работает совершенно другая экономика проектов. При заявленной стоимости возникают серьезные сомнения в том, что проект сможет обеспечить необходимую экономическую эффективность для потенциального инвестора.

Господин Трушин также не исключает, что торги могут не состояться. Если исходить из текущей стартовой цены, предложение выглядит достаточно дорогим, что существенно ограничивает круг потенциальных покупателей.

Владимир Колодчук