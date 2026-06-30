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На территории батальона ДПС в Петербурге обнаружено тело командира роты

Днем 30 июня на территории отдельного батальона ДПС ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на проспекте Пархоменко обнаружено тело майора полиции, занимавшего должность командира роты. Об этом сообщила «Фонтанка».

В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют

В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительной информации, на месте происшествия найдено табельное оружие, закрепленное за погибшим сотрудником. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Кирилл Конторщиков

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