Потепление на фоне заморозков

Апрельское улучшение оценок текущего спроса на продукцию российской промышленности отражает локальное влияние внешней конъюнктуры и выросшей бюджетной поддержки. При этом спад в обрабатывающем секторе сохраняется, свидетельствуют данные нескольких свежих исследований текущей ситуации в секторе. Динамика инвестиций, занятости и загрузки мощностей указывает на продолжение «охлаждения», а слабость внутреннего спроса остается ключевым ограничителем расширения производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Улучшение оценок текущего спроса на продукцию российской промышленности в апреле не сопровождается восстановлением производственной активности, занятости и инвестиций, следует из результатов опросов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

По этим данным, баланс фактической динамики спроса за месяц в секторе вырос на 12 пунктов, а доля предприятий, оценивающих объемы продаж как «нормальные», увеличилась до 38% после январского минимума в 30%. Однако масштаб этого улучшения остается ограниченным. Даже после этого апрельского роста показатель «нормальных» оценок спроса существенно ниже уровней предыдущих лет: на пике разогрева промышленности в апреле 2024 года он достигал 78%. Что касается не текущих оценок, а прогнозов спроса, то они в апреле улучшились лишь на четыре пункта после провала февраля—марта, до минимальных значений с 2022 года. Показатель, отражающий планы выпуска, вырос еще меньше — на два пункта, оставшись в минувшем месяце вблизи минимумов последних лет.

Согласно оценкам Росстата, апрельское улучшение делового климата в промышленности носит неравномерный характер и сформировано главным образом за счет добывающих отраслей на фоне улучшения внешней ценовой конъюнктуры и экспортных возможностей (см. “Ъ” от 4 мая).

Кроме того, поддержку спросу могли оказать бюджетные расходы. По оценкам аналитиков Альфа-банка, ускорение промышленного выпуска в марте, в частности в машиностроении (до 11,7% год к году), напрямую связано с авансированием бюджетных расходов. При этом и в апреле рост трат сохранялся высоким: на конец месяца их увеличение за январь—апрель оценено на уровне 10–12% в годовом выражении после 17% по итогам первого квартала.

Со своей стороны, опубликованный 4 мая индекс PMI от S&P Global демонстрирует, что ситуация в обрабатывающих отраслях остается негативной. В апреле индекс снизился до 48,1 пункта с 48,3 пункта в марте, указывая на ухудшение деловой активности уже 11 месяцев подряд. Снижение показателя связано с дальнейшим падением выпуска, новых заказов и занятости. Опрошенные компании фиксируют слабый спрос и снижение покупательной способности клиентов как ключевые факторы сокращения заказов. Падение занятости в апреле стало самым быстрым за четыре года. Сокращаются и закупки, предприятия используют запасы для поддержания производства, а портфель заказов уменьшается ускоренными темпами.

Данные мониторинга деловой среды от РСПП подтверждают такую картину. Так, по итогам первого квартала снижение спроса на продукцию и услуги главным ограничением для деятельности назвали 38% компаний. Среди других факторов указываются неплатежи и ограниченная доступность кредитов.

В ИНП РАН фиксируют ухудшение ключевых параметров, определяющих также и среднесрочную динамику состояния промышленности. Неудовлетворенность загрузкой производственных мощностей достигла максимума за весь период наблюдений: во втором квартале 2026 года две трети предприятий оценивают ее как «ниже нормы», доля ответов о «нормальной» загрузке снизилась до минимума в 32%. Инвестиционная активность упала, соответствующие планы предприятий в апреле опустились до худших значений с кризиса 2008–2009 годов, а удовлетворенность текущими вложениями снизилась до минимальных уровней за весь период наблюдений: лишь 38% предприятий оценивают их как «нормальные» (79% в первом квартале 2024 года).

Сокращение занятости в промышленности продолжается, доступность займов остается на стабильно низком уровне. Предприятия не рассматривают кредит как основной фактор, ограничивающий выпуск, что дополнительно указывает на слабость спроса. Эксперты ИНП РАН фиксируют, что предприятия связывают перспективы улучшения ситуации прежде всего с восстановлением доступа к оборудованию, технологиям и комплектующим, ограниченного санкциями. Среди ожидаемых эффектов нормализации внешних условий также называется восстановление расчетов, логистики и экспортного спроса. При этом риски усиления конкуренции со стороны импорта оцениваются как менее значимые.

Артем Чугунов