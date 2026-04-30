В промышленности чуть потеплело

Индекс деловой среды от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в апреле вырос и «отыграл» мартовское значение, ставшее тогда минимальным за предыдущие 12 месяцев. Предприятия в апреле реже жаловались на ухудшение своего финансового положения, на рост закупочных цен и сокращение числа заказов. Ситуация со спросом, впрочем, остается напряженной — его падение отмечает почти треть респондентов.

Апрельский индекс деловой среды от РСПП составил 46,2 пункта, что на 2,4 пункта больше, чем в марте, когда оценки состояния бизнес-климата в РФ ухудшились до минимальных за 12 месяцев значений (см. «Ъ» от 1 апреля). Показатель выше 50 пунктов говорит об улучшении деловой среды, ниже – о ее ухудшении.

Менее пессимистичными в этом месяце стали личные оценки делового климата – отражающий их индекс составил 37,9 пункта, прибавив 5,7 пункта.

Доля компаний, чье финансовое положение стало хуже, сократилась за месяц с 31,9% до 21,3%, так что индекс финансовых рынков поднялся по шкале до 46,8 пункта (плюс 4 пункта). Также компании стали реже жаловаться на сокращение числа заказов, такую тенденцию заметили 12,4% опрошенных вместо 22,3% месяцем ранее – за счет этого до 46,5 пункта подрос индекс В2В (поставки бизнеса другим компаниям; плюс 2,6 пункта).

Сократилась и доля респондентов, заявляющих о росте закупочных цен – до 44% после 54,2% в марте. Одновременно с этим с 23,4% до 13,5% снизилась и доля компаний, поднявших цены на товары. Впрочем, ситуация со спросом, по оценкам РСПП, остается «довольно напряженной» — на продолжение его падения в своей отрасли пожаловались 29,2% предприятий, что повлияло на индекс рынка производимой продукции, который упал до 45 пунктов (минус 0,9 пункта).

Из опубликованных 29 апреля данных Росстата, базирующиеся на результатах обследования крупных организаций, в добывающем и обрабатывающем секторах промышленности динамика в апреле была разнонаправленной. Если в добыче ситуация со спросом стала чуть лучше, то в обработке — хуже. Такой же расклад дали данные опроса о перспективах выпуска на ближайшие три месяца: в добыче доля положительных оценок подросла, в обработке — сократилась.

Полина Попова