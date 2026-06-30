Промышленность разделила аналитиков

Опубликованная 24 июня статистика Росстата о промышленном производстве в мае этого года получила заметно различающиеся оценки аналитиков. Если одни считают, что промышленность остается одним из главных факторов охлаждения экономики, и уже пересматривают свои прогнозы роста ВВП, то другие полагают, что ситуация в этом секторе уже вскоре прекратит ухудшаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), анализируя данные о промышленном производстве, отмечают, что годовая динамика показателя в мае была поддержана дополнительным (по сравнению с тем же месяцем прошлого года) рабочим днем. После корректировки этого календарного эффекта в ЦМАКП оценивают объем промышленного выпуска в РФ на уровне 98,1% от мая 2025 года. Показатель от Росстата — 99,3% (см. “Ъ” от 25 июня).

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Различаются и оценки текущей динамики показателя. Если сезонно скорректированные данные Росстата показывают снижение выпуска в мае на 0,7% к апрелю, то расчеты ЦМАКП выявили спад на 0,3–0,4%. У Центра развития НИУ ВШЭ, на данные которого ссылаются авторы обзора, оценки спада еще более значительные — 0,9–1,1%.

По оценке ЦМАКП, гражданская промышленность (без нефтяного сектора и отраслей, связанных с оборонно-промышленным комплексом) после полутора лет снижения продолжает балансировать между стагнацией и спадом.

Фиксируется, что производство нефтепродуктов вынужденно снижается на фоне атак БПЛА и ремонтов оборудования нефтеперерабатывающих предприятий.

Схожий вывод о состоянии промышленности делают и в ПСБ. После публикации майских данных Росстата банк снизил прогноз роста ВВП в 2026 году с 1% до 0,6%. Пересмотр оценок объяснен тем, что ожидаемого восстановления экономической активности пока не происходит в силу как разовых факторов, так и переохлаждения экономики, а если ЦБ перестанет снижать ключевую ставку, то прогноз может быть еще ухудшен. Рост сохраняется лишь в отдельных сегментах обработки, тогда как промышленность в целом остается одним из факторов, ограничивающих экономическую динамику, полагают в ПСБ.

Часть аналитиков, напротив, считает, что промышленность проходит период стабилизации после слабого начала года.

В Райффайзенбанке фиксируют, что ключевым фактором просадки выпуска в мае на 0,7% год к году стал нефтегазовый сектор. Так, ускорился спад как в добыче нефти (по оценкам банка — минус 1,2 процентных пункта (п. п.) к динамике промышленности год к году), так и в ее переработке (также минус 1,2 п. п.). «Мы ждем восстановления производства нефтепродуктов в течение ближайших месяцев: сейчас, судя по информации в СМИ, загрузка мощностей НПЗ увеличена, а ремонты максимально сокращены по срокам или перенесены. Кроме того, на недавнем совещании Владимир Путин отметил, что в июле рост производства топлива месяц к месяцу должен возобновиться»,— отмечают аналитики банка.

По оценкам Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, сделанных на основании данных собственных конъюнктурных опросов, индекс промышленного оптимизма во втором квартале пребывал в интервале от минус 14,6 до минус 13,8 пунктов. «Хотя отрицательные значения показателя по-прежнему говорят о преобладании негативных оценок, незначительное сокращение индекса после июля 2025 года (с начала снижения ключевой ставки) и отсутствие негативной динамики в течение целого квартала вполне могут свидетельствовать о возможном формировании восстановительных тенденций в российской промышленности»,— отмечают аналитики.

Отметим, впрочем, что результаты опросов ИНП РАН выглядят неоднозначно. По сравнению с началом года предприятия стали лучше оценивать текущий спрос, выросла доля респондентов, считающих его нормальным. Одновременно индекс промышленного оптимизма продолжает оставаться вблизи локальных минимумов последних лет, а производственные планы в июне вновь ухудшились после кратковременного улучшения месяцем ранее.

Артем Чугунов