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Промышленность разделила аналитиков

Спад выпуска в мае по-разному отразился в оценках состояния отрасли

Опубликованная 24 июня статистика Росстата о промышленном производстве в мае этого года получила заметно различающиеся оценки аналитиков. Если одни считают, что промышленность остается одним из главных факторов охлаждения экономики, и уже пересматривают свои прогнозы роста ВВП, то другие полагают, что ситуация в этом секторе уже вскоре прекратит ухудшаться.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), анализируя данные о промышленном производстве, отмечают, что годовая динамика показателя в мае была поддержана дополнительным (по сравнению с тем же месяцем прошлого года) рабочим днем. После корректировки этого календарного эффекта в ЦМАКП оценивают объем промышленного выпуска в РФ на уровне 98,1% от мая 2025 года. Показатель от Росстата — 99,3% (см. “Ъ” от 25 июня).

Различаются и оценки текущей динамики показателя. Если сезонно скорректированные данные Росстата показывают снижение выпуска в мае на 0,7% к апрелю, то расчеты ЦМАКП выявили спад на 0,3–0,4%. У Центра развития НИУ ВШЭ, на данные которого ссылаются авторы обзора, оценки спада еще более значительные — 0,9–1,1%.

По оценке ЦМАКП, гражданская промышленность (без нефтяного сектора и отраслей, связанных с оборонно-промышленным комплексом) после полутора лет снижения продолжает балансировать между стагнацией и спадом.

Фиксируется, что производство нефтепродуктов вынужденно снижается на фоне атак БПЛА и ремонтов оборудования нефтеперерабатывающих предприятий.

Схожий вывод о состоянии промышленности делают и в ПСБ. После публикации майских данных Росстата банк снизил прогноз роста ВВП в 2026 году с 1% до 0,6%. Пересмотр оценок объяснен тем, что ожидаемого восстановления экономической активности пока не происходит в силу как разовых факторов, так и переохлаждения экономики, а если ЦБ перестанет снижать ключевую ставку, то прогноз может быть еще ухудшен. Рост сохраняется лишь в отдельных сегментах обработки, тогда как промышленность в целом остается одним из факторов, ограничивающих экономическую динамику, полагают в ПСБ.

Часть аналитиков, напротив, считает, что промышленность проходит период стабилизации после слабого начала года.

В Райффайзенбанке фиксируют, что ключевым фактором просадки выпуска в мае на 0,7% год к году стал нефтегазовый сектор. Так, ускорился спад как в добыче нефти (по оценкам банка — минус 1,2 процентных пункта (п. п.) к динамике промышленности год к году), так и в ее переработке (также минус 1,2 п. п.). «Мы ждем восстановления производства нефтепродуктов в течение ближайших месяцев: сейчас, судя по информации в СМИ, загрузка мощностей НПЗ увеличена, а ремонты максимально сокращены по срокам или перенесены. Кроме того, на недавнем совещании Владимир Путин отметил, что в июле рост производства топлива месяц к месяцу должен возобновиться»,— отмечают аналитики банка.

Причин для уверенного роста экономики во втором квартале стало меньше

По оценкам Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, сделанных на основании данных собственных конъюнктурных опросов, индекс промышленного оптимизма во втором квартале пребывал в интервале от минус 14,6 до минус 13,8 пунктов. «Хотя отрицательные значения показателя по-прежнему говорят о преобладании негативных оценок, незначительное сокращение индекса после июля 2025 года (с начала снижения ключевой ставки) и отсутствие негативной динамики в течение целого квартала вполне могут свидетельствовать о возможном формировании восстановительных тенденций в российской промышленности»,— отмечают аналитики.

Отметим, впрочем, что результаты опросов ИНП РАН выглядят неоднозначно. По сравнению с началом года предприятия стали лучше оценивать текущий спрос, выросла доля респондентов, считающих его нормальным. Одновременно индекс промышленного оптимизма продолжает оставаться вблизи локальных минимумов последних лет, а производственные планы в июне вновь ухудшились после кратковременного улучшения месяцем ранее.

Артем Чугунов

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