В Красносельском районе появится новое общественное пространство

Администрация Красносельского района анонсировала создание нового объекта благоустройства на пересечении проспекта Героев и Дудергофского канала. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подрядчику предстоит завершить весь объем работ в агротехнический период 2026 года

Фото: Пресс-служба Смольного Подрядчику предстоит завершить весь объем работ в агротехнический период 2026 года

Фото: Пресс-служба Смольного

Концепция предусматривает комплексное озеленение территории, прокладку пешеходных транзитов и организацию рекреационной зоны у воды. Центральным элементом станет амфитеатр с видовой площадкой, интегрированный в береговую линию канала. Кроме того, на участке разместят детские игровые комплексы.

Кирилл Конторщиков