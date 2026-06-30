В Красносельском районе появится новое общественное пространство
Администрация Красносельского района анонсировала создание нового объекта благоустройства на пересечении проспекта Героев и Дудергофского канала. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Подрядчику предстоит завершить весь объем работ в агротехнический период 2026 года
Фото: Пресс-служба Смольного
Концепция предусматривает комплексное озеленение территории, прокладку пешеходных транзитов и организацию рекреационной зоны у воды. Центральным элементом станет амфитеатр с видовой площадкой, интегрированный в береговую линию канала. Кроме того, на участке разместят детские игровые комплексы.