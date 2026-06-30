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В Красносельском районе появится новое общественное пространство

Администрация Красносельского района анонсировала создание нового объекта благоустройства на пересечении проспекта Героев и Дудергофского канала. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Подрядчику предстоит завершить весь объем работ в агротехнический период 2026 года

Подрядчику предстоит завершить весь объем работ в агротехнический период 2026 года

Фото: Пресс-служба Смольного

Подрядчику предстоит завершить весь объем работ в агротехнический период 2026 года

Фото: Пресс-служба Смольного

Концепция предусматривает комплексное озеленение территории, прокладку пешеходных транзитов и организацию рекреационной зоны у воды. Центральным элементом станет амфитеатр с видовой площадкой, интегрированный в береговую линию канала. Кроме того, на участке разместят детские игровые комплексы.

Кирилл Конторщиков

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