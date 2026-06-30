Петербургский суд назначил штраф и лишение прав водителю с амфетамином в крови

Мировой судья участка №142 Санкт-Петербурга вынес решение по делу Романа Никишина, задержанного за рулем Ford Focus в состоянии наркотического опьянения. Инцидент зафиксирован 18 апреля 2026 года на АЗС «Роснефть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При назначении наказания суд учел рецидивный характер правонарушения

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ При назначении наказания суд учел рецидивный характер правонарушения

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Экспертиза подтвердила наличие в организме амфетамина. Подсудимый вину признал лишь частично, выдвинув две версии: либо запрещенное вещество попало в кровь через посттравматические лекарства (после ДТП он месяц пробыл в коме), либо наркотик подсыпали знакомые. Назвать конкретные препараты гражданин не смог.

Кирилл Конторщиков