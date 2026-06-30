Вологодская область получит свыше 72 млн рублей на молодежные пространства

Подведены итоги федеральных конкурсов в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Вологодская область суммарно привлекла более 72 млн рублей на развитие инфраструктуры для молодежи и волонтерства, рассказали в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По конкурсу «Регион добрых дел» регион дополнительно получил 5,7 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ По конкурсу «Регион добрых дел» регион дополнительно получил 5,7 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Основной транш — 66,6 млн рублей — регион выиграл по президентской программе «Регион для молодых». Как сообщил губернатор Георгий Филимонов, в 2027 году средства направят на создание молодежных центров в Вологде, Нюксенском и Чагодощенском округах, а также уличных пространств в Вологодском и Череповецком округах. Область удерживает статус победителя этой программы пятый год подряд: ранее были открыты центр патриотического воспитания, креативное пространство «Салют, молодежь!» и Череповецкий молодежный центр, а в текущем году заработают еще пять объектов в сельских округах.

Кирилл Конторщиков