Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

У «Газпром Арены» стартовали масштабные межведомственные учения экстренных служб

На территории стадиона «Газпром Арена» и в прилегающей акватории развернуты крупномасштабные тактико-специальные учения. Спасательные подразделения отрабатывают действия при ликвидации чрезвычайной ситуации, сопряженной с массовыми пострадавшими, на земле, воде и с воздуха, сообщает «Фонтанка».

Службы экстренного реагирования задействовали комплекс мер по эвакуации граждан

Службы экстренного реагирования задействовали комплекс мер по эвакуации граждан

Фото: Анатолий Медведь, Коммерсантъ

Службы экстренного реагирования задействовали комплекс мер по эвакуации граждан

Фото: Анатолий Медведь, Коммерсантъ

Согласно легенде учений, во время проведения массового мероприятия на объекте произошло возгорание, повлекшее частичное обрушение несущих конструкций и значительное число пострадавших. Службы экстренного реагирования задействовали комплекс мер по эвакуации граждан: работы ведутся как с использованием высотной спасательной техники, так и с применением канатно-спусковых устройств непосредственно с кровли арены. Отдельный эпизод маневров посвящен тушению условного пожара на пассажирском судне в акватории.

Кирилл Конторщиков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд