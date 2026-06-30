У «Газпром Арены» стартовали масштабные межведомственные учения экстренных служб

На территории стадиона «Газпром Арена» и в прилегающей акватории развернуты крупномасштабные тактико-специальные учения. Спасательные подразделения отрабатывают действия при ликвидации чрезвычайной ситуации, сопряженной с массовыми пострадавшими, на земле, воде и с воздуха, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Службы экстренного реагирования задействовали комплекс мер по эвакуации граждан

Фото: Анатолий Медведь, Коммерсантъ Службы экстренного реагирования задействовали комплекс мер по эвакуации граждан

Фото: Анатолий Медведь, Коммерсантъ

Согласно легенде учений, во время проведения массового мероприятия на объекте произошло возгорание, повлекшее частичное обрушение несущих конструкций и значительное число пострадавших. Службы экстренного реагирования задействовали комплекс мер по эвакуации граждан: работы ведутся как с использованием высотной спасательной техники, так и с применением канатно-спусковых устройств непосредственно с кровли арены. Отдельный эпизод маневров посвящен тушению условного пожара на пассажирском судне в акватории.

Кирилл Конторщиков