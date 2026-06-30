Депутат проиграл по очкам

Смольнинский районный суд приговорил экс-муниципального депутата Колпино и президента Федерации смешанных единоборств Ленинградской области Виктора Данишевского к семи годам колонии общего режима за организацию масштабной схемы по фиктивной постановке на учет иностранцев. С 2020 по 2022 год он вместе с 17 соучастниками зарегистрировал в нежилых помещениях не менее 150 тыс. мигрантов, которые фактически там не проживали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Данишевский, по версии следствия, создал группу из знакомых, работавших в разных юридических фирмах. Фигуранты подавали данные через электронную систему и напрямую в госорганы. Приезжим могли оформлять фиктивные справки о прохождении медкомиссии и сдаче экзаменов на знание русского языка. Так, с января 2018-го по октябрь 2022-го они поставили на миграционный учет в нежилых помещениях не менее 150 тыс. граждан из среднеазиатских государств — фактически те там не проживали, а принимающей стороной выступали организации, якобы оказывавшие услуги по временному размещению. Из них 51 248 человек получили трудовые патенты. За постановку на учет каждый платил 2,5 тыс. рублей, за патент — не менее 23 тыс. Эти деньги шли в карман организаторам схемы.

При этом обвиняемых оправдали по статьям об организации преступного сообщества — суд не нашел в их действиях состава преступления по этим эпизодам.

Смольнинский суд приговорил Данишевского к семи годам колонии. Ему также назначен штраф в 300 тыс. рублей и трехлетний запрет занимать государственные должности. Его подельники получили от двух лет условно до шести с половиной лет реального срока со штрафами.

В апреле этого года, отметим, также арестовали Антона Пузикова — ему вместе с адвокатом Еленой Жидовой инкриминируют создание преступного сообщества с доходом в 244 млн рублей. Обвиняемые, по данным следствия, в марте этого года создали преступное сообщество, которое занималось незаконной банковской деятельностью, в том числе валютными операциями по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Являются ли эти дела связанными, точно не известно, но такая версия есть.

Виктор Данишевский родился 25 апреля 1984 года в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Был главой Федерации смешанных единоборств Ленобласти. Дважды избирался депутатом муниципального образования «Колпино»: в 2014 году и в 2019-м (переизбран от «Единой России» с 1618 голосами). В октябре 2022 года арестован по делу об организации незаконной миграции и создании преступного сообщества.

Ранее, в ноябре 2025 года, Данишевский и еще один фигурант дела, Аскер Коков, получили пять и четыре года колонии соответственно за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и покушении на аналогичные преступления. Похитивший более 180 млн рублей экс-депутат МО «Колпино» получил пять лет в ИК общего режима. В декабре 2021 года Данишевский и Коков договорились о хищении денег и криптовалюты у предпринимателя.

Коков убедил потерпевшего, что тот занимается незаконной разработкой криптовалютных приложений.

Данишевский привлек сотрудников правоохранительных органов Казбека Хейшхо и Айдимира Айдуева, заявив им, что бизнесмен якобы связан с противоправной деятельностью и задолжал ему крупную сумму. Силовики провели незаконное задержание, после чего злоумышленники потребовали у предпринимателя деньги за «решение вопроса». Таким образом они получили 180,4 млн рублей. Позже фигуранты попытались вымогать еще 20 млн, но их деятельность была пресечена. Следствие утверждало, что Данишевский получил заранее информацию от своих источников о планах оперативных мероприятий по его уголовному делу и предпринял попытку скрыться, но был задержан в Рязанской области.

Андрей Кучеров