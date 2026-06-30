В Пулково предупредили о ночных учениях

В ночь с 30 июня на 1 июля в аэропорту Пулково пройдут тренировочные учения. Службы отработают взаимодействие и алгоритмы действий в нештатных ситуациях, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обслуживание рейсов будет осуществляться в штатном режиме

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Обслуживание рейсов будет осуществляться в штатном режиме

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В ходе учений в терминале пройдет звуковое оповещение, а на табло и экранах над стойками регистрации временно изменится информация. Пассажиров просят сохранять спокойствие.

Обслуживание рейсов будет осуществляться в штатном режиме.

Карина Дроздецкая