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В Пулково предупредили о ночных учениях

В ночь с 30 июня на 1 июля в аэропорту Пулково пройдут тренировочные учения. Службы отработают взаимодействие и алгоритмы действий в нештатных ситуациях, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Обслуживание рейсов будет осуществляться в штатном режиме

Обслуживание рейсов будет осуществляться в штатном режиме

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Обслуживание рейсов будет осуществляться в штатном режиме

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В ходе учений в терминале пройдет звуковое оповещение, а на табло и экранах над стойками регистрации временно изменится информация. Пассажиров просят сохранять спокойствие.

Обслуживание рейсов будет осуществляться в штатном режиме.

Карина Дроздецкая

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