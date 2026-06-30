В Пулково предупредили о ночных учениях
В ночь с 30 июня на 1 июля в аэропорту Пулково пройдут тренировочные учения. Службы отработают взаимодействие и алгоритмы действий в нештатных ситуациях, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Обслуживание рейсов будет осуществляться в штатном режиме
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
В ходе учений в терминале пройдет звуковое оповещение, а на табло и экранах над стойками регистрации временно изменится информация. Пассажиров просят сохранять спокойствие.
Обслуживание рейсов будет осуществляться в штатном режиме.