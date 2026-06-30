Власти Мурманской области усилили контроль за группой управляющих компаний

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк провела повторное заседание рабочей группы по мониторингу нарушений в сфере управления многоквартирными домами. В центре внимания оказалась деятельность пяти организаций, подконтрольных одному собственнику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти подчеркнули, что жители имеют право на комфортные условия проживания

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Власти подчеркнули, что жители имеют право на комфортные условия проживания

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В повестку вошли компании ООО «Аракс», ООО «Арктик», ООО «Город-М», ООО «Северяночка» и ООО «УК ТДМ». Несмотря на различные наименования, все они аффилированы с одним учредителем. Как отметила Ольга Вовк, динамика устранения ранее выявленных замечаний признана неудовлетворительной. Претензии касаются как содержания жилого фонда и санитарного состояния территорий, так и взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, что напрямую затрагивает корректность расчетов за коммунальные услуги.

Кирилл Конторщиков