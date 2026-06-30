Более суток ждут желающие попасть в Россию на границе в Нарве

На сопредельной с российским МАПП Ивангород территории эстонской стороны в Нарве очереди из желающих попасть в Россию достигают 350 человек. Ожидание растягивается на десятки часов, а для некоторых — более чем на сутки, сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

С 15 июня эстонский погранпункт в Нарве работает по сокращенному графику: пешеходов пропускают только с 7:00 до 19:00 (ранее до 23:00). С августа 2024 года эстонские власти проводят длительные проверки граждан, следующих в Россию. Порядка 300 путешественников не смогли пройти контроль до закрытия и были вынуждены искать ночлег.

Российский МАПП Ивангород, при этом, работает в штатном режиме, очередей перед ним нет. За восемь дней (22–29 июня) через пункт в Россию проследовало около 4,7 тыс. граждан, в Эстонию — 6,5 тыс. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года — более 7 тыс. и 8,5 тыс. соответственно. Путешественникам рекомендуют выбирать альтернативные пункты пропуска.

Карина Дроздецкая