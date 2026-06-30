Перечень зеленых насаждений Петербурга пополнили 111 территорий

Губернатор Александр Беглов утвердил изменения в закон «О зеленых насаждениях общего пользования». Документ добавляет в перечень 111 новых объектов, а общая площадь озелененных пространств города увеличивается более чем на 80 гектаров, сообщает 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При формировании перечня учитывалась позиция горожан

Фото: Пресс-служба Смольного При формировании перечня учитывалась позиция горожан

Фото: Пресс-служба Смольного

Из общего числа новых территорий 28 получили статус объектов городского значения, 80 отнесены к местному уровню, еще три вошли в резерв озеленения. Расширение фонда коснулось всех 18 районов Санкт-Петербурга. Беглов акцентировал внимание на двуединой задаче: наряду с созданием новых зеленых зон необходимо обеспечивать сохранность уже существующих.

Кирилл Конторщиков