Автобус №117 в Петербурге продлили до Рыбацкого с 1 июля

С 1 июля маршрут петербургского автобуса №117 изменится: конечная остановка переносится с Троицкого Поля к Заводу ЖБИ №1 в Рыбацком. Это связано с переводом конечного пункта пригородных поездов на станцию Рыбацкое, сообщили в городском учреждении, которое координирует работу всего городского наземного общественного транспорта, СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Теперь автобус поедет от новой конечной по Тепловозной, Караваевской и Прибрежной улицам, затем через станцию метро «Рыбацкое» и железнодорожную станцию Рыбацкое, а также по улице Дмитрия Устинова, Шлиссельбургскому проспекту и проспекту Обуховской Обороны. Далее маршрут следует по действующей трассе до «Нефтяной дороги».

Продление маршрута создаст прямую транспортную связь станции Рыбацкое с железнодорожными платформами Сортировочная, Фарфоровская и Навалочная. Автобусы будут ходить по новому расписанию с 1 июля. Информация о графике движения опубликована на сайте «Организатора перевозок». Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.

Карина Дроздецкая