Названы сроки строительства метро в Кудрово

Строительство станции метро в Кудрово планируется в 2029–2030 годах, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в программе телеканала «ЛенТВ24». Изначально открытие планировалось на 2026–2027 годы, но сроки перенесли из-за недостатка финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изначально открытие планировалось на 2026–2027 годы

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ Изначально открытие планировалось на 2026–2027 годы

Фото: Алексей Романов, Коммерсантъ

По словам главы региона, для развития петербургского метрополитена необходима сортировочная станция на территории Ленобласти — под нее уже зарезервировали 120 гектаров. Через Кудрово должна пройти подземная линия, а значит, здесь появится и станция. Власти уже выкупают частные земли вокруг будущей станции, чтобы обустроить вестибюль и парковки.

Господин Дрозденко отметил, что Петербургу для развития метро нужна помощь федерального бюджета. «Время сложное, и рассчитывать на полное финансирование не приходится. Но метро точно будет»,— подчеркнул губернатор.

Сейчас регион продолжает решать задачу с городом по подготовке территории.

Карина Дроздецкая