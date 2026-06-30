Лучших выпускников петербургских вузов чествовали в Петропавловской крепости

В Петропавловской крепости состоялась ежегодная церемония чествования выдающихся выпускников высших учебных заведений Санкт-Петербурга. Мероприятие собрало наиболее активных и талантливых представителей студенчества, завершивших обучение в этом году, сообщил председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Северная столица заинтересована в притоке умных и неравнодушных кадров

Фото: Александр Бельский Северная столица заинтересована в притоке умных и неравнодушных кадров

Фото: Александр Бельский

Петербург не случайно удерживает статус студенческой столицы: в городе сосредоточены десятки ведущих вузов и признанных научных школ, а студенческое сообщество оказывает прямое влияние на жизнь мегаполиса. Отмечалось, что сегодняшнее признание — это не только повод для гордости, но и серьезная ответственность перед наставниками и городом

Кирилл Конторщиков