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Лучших выпускников петербургских вузов чествовали в Петропавловской крепости

В Петропавловской крепости состоялась ежегодная церемония чествования выдающихся выпускников высших учебных заведений Санкт-Петербурга. Мероприятие собрало наиболее активных и талантливых представителей студенчества, завершивших обучение в этом году, сообщил председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Северная столица заинтересована в притоке умных и неравнодушных кадров

Северная столица заинтересована в притоке умных и неравнодушных кадров

Фото: Александр Бельский

Северная столица заинтересована в притоке умных и неравнодушных кадров

Фото: Александр Бельский

Петербург не случайно удерживает статус студенческой столицы: в городе сосредоточены десятки ведущих вузов и признанных научных школ, а студенческое сообщество оказывает прямое влияние на жизнь мегаполиса. Отмечалось, что сегодняшнее признание — это не только повод для гордости, но и серьезная ответственность перед наставниками и городом

Кирилл Конторщиков

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