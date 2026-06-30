Sitronics KT разрабатывает проект полуавтономных электрических паромов для ЯНАО

Петербургский разработчик решений для судоходства Sitronics KT совместно с группой «Эмпериум», входящей в структуру АФК «Система», работают над проектом высокоавтоматизированных полуавтономных паромов для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Разработка направлена на обновление флота, увеличение пропускной способности переправ и повышение безопасности перевозок. Проект реализуется совместно с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа. В случае его запуска регион может стать первым в России, где речная паромная переправа будет функционировать с использованием инновационных электрических судов и элементов автономного управления, сообщили «Ъ Северо-Запад» в Sitronics KT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ключевой площадкой для внедрения рассматривается переправа Салехард — Лабытнанги

Фото: пресс-служба в Sitronics KT Ключевой площадкой для внедрения рассматривается переправа Салехард — Лабытнанги

Фото: пресс-служба в Sitronics KT

Ключевой площадкой для внедрения рассматривается переправа Салехард — Лабытнанги. При разработке учитываются особенности ее эксплуатации, включая климатические и гидрологические условия. Навигационный сезон здесь продолжается от 146 до 179 дней в году, за это время выполняется около 13,8 тыс. рейсов.

Согласно прогнозам, к 2030 году пассажиропоток на маршруте может увеличиться со 170 тыс. до 400 тыс. человек, а объем автомобильных перевозок — с 300 до 380 машин за навигационный период.

Как отметил эксперт департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Алексей Юдин, строительство и ввод четырех современных паромов позволят повысить надежность транспортного сообщения, обновить действующий флот и обеспечить более высокий уровень безопасности перевозок между Салехардом и Лабытнанги.

Он также подчеркнул социальную и экономическую значимость переправы для округа: она используется для ежедневных поездок жителей, доставки грузов, техники и оборудования, в том числе для строительной, дорожной и нефтегазовой отраслей, а также обеспечивает связь между аэропортом Салехарда и железнодорожным вокзалом Лабытнанги.

Проект предусматривает создание гибридных полуавтономных судов с экипажем на борту, оснащенных автоматизированными системами управления и навигации. Контроль за их работой сможет осуществляться дистанционно с берегового центра управления.

Паромы будут соответствовать классу автономности AL1 и рассчитаны на эксплуатацию в условиях мелкобитого льда толщиной до 20 сантиметров. Вместимость каждого судна составит до 28 легковых автомобилей, 10 грузовых машин и до 80 пассажиров при экипаже из четырех человек.

Матвей Николаев