В Батайске возбудили дело после гибели в пожаре двоих подростков

По факту гибели двоих подростков в результате пожара в частном доме в Батайске возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, пожар произошел днем 30 июня. Площадь возгорания на летней кухне дома составила 50 кв. м

«Во время тушения были обнаружены тела двух подростков 14 и 15 лет. Как установил дознаватель ведомства, наиболее вероятной причиной пожара стала неисправная электропроводка на потолке»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева