На проект реставрации памятника Степану Разину под Волгодонском направят 20 млн рублей

Администрация Волгодонска объявила конкурс на разработку научно-проектной документации для реставрации памятника Степану Разину. Начальная стоимость контракта составляет 20,1 млн руб., следует из материалов госзакупки.

Заказчиком выступает городской отдел культуры. Подрядчику предстоит провести комплексные научные исследования, обследовать техническое состояние объекта, изучить архивные материалы и подготовить проект реставрации памятника.

Согласно конкурсной документации, работы должны быть завершены до 1 сентября 2027 года. Монумент расположен у впадения Дона в Волго-Донской судоходный канал рядом со шлюзом № 15 и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Памятник был открыт в 1981 году. Композиция выполнена в виде ладьи с фигурами Степана Разина и его соратников.

Как следует из исторических материалов, незадолго до открытия памятник получил повреждения при столкновении с проходившим теплоходом, однако к моменту ввода в эксплуатацию был восстановлен.

Валерий Климов