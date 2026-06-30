На Дону спрос на стоматологические услуги сократился на 4% в 2026 году

В Ростовской области количество покупок стоматологических услуг в январе-апреле 2026 года сократилось на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек вырос на 11% — до 9 986 руб., сообщили «Ъ-Ростов» в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«В 2025 году по сравнению с 2024 мы уже увидели замедление темпов роста спроса на стоматологические услуги, а в 2026 году этот тренд усилился. В детской стоматологии снижение менее заметно. Во взрослом направлении изменения более выражены, мы фиксируем трансформацию потребительского поведения. По нашим наблюдениям, пациенты стали чаще откладывать дорогостоящие вмешательства, выбирать поэтапное лечение или более бюджетные решения. Это напрямую влияет на спрос на сложные и дорогие услуги. Наиболее востребованными остаются терапевтическое лечение, детская стоматология, неотложная помощь и базовая хирургия. Имплантация и комплексные планы лечения сохраняют спрос, но цикл принятия решения у пациентов стал значительно длиннее»,— прокомментировала лидер и соучредитель сети клиник «Бобренок» и LT Clinic в Ростове-на-Дону, основатель благотворительного фонда «Улыбнись жизни» Ирина Гусева.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», на Дону стоматологическую практику ведут 949 организаций. Это на 2,5% больше, чем годом ранее.

Во что может обойтись открытие стоматологического кабинета или клиники, а также об особенностях медицинского бизнеса в этой сфере — в материале «Конкуренция по зубам».

Маргарита Синкевич