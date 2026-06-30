ГК Key Point открыла первую очередь дата-центра в Березовском

На территории индустриального парка Craft в Березовском (город-спутник Екатеринбурга) открылась первая очередь коммерческого центра обработки данных ГК Key Point. В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Емкость первой очереди дата-центра составляет 440 стоек, а средняя мощность до 7 кВТ. Учредитель компании Евгений Вирцер на открытии пообещал, что вторая очередь по параметрам будет идентична первой. В 2025 году пресс-служба ВТБ сообщила, что ГК Key Point получила от банка проектное финансирование для строительства ЦОДа на сумму 3,2 млрд руб.

«Мы рассматриваем семь территорий в качестве перспективных площадок под строительство дата-центров, где есть все условия: развитая энергетическая инфраструктура, логистическая доступность, наличие высококвалифицированных кадров для создания и обслуживания ЦОДов»,— сказал на открытии Денис Паслер.

Вопрос строительства новых дата-центров в Свердловской области актуален последние несколько лет. В декабре 2025 года на площадке Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) заместитель губернатора Дмитрий Ионин говорил, что на Среднем Урале работает 10 частных центров, но этого недостаточно для обработки задач с использованием нейросетей и больших данных. По его словам, Свердловская область привлекательна для строительства центров обработки данных, так как является энергопрофицитным регионом.

В январе губернатор Денис Паслер анонсировал, что к 2028 году в Екатеринбурге построят новый ЦОД, рассчитанный на крупные IT-компании, промышленные предприятия, ритейл и операторов связи. Соответствующее соглашение подписано Агентством по привлечению инвестиций региона с ООО «ЦОД ЕКБ». В дата-центре на площади 4 тыс. кв. м планируется разместить более 450 серверных стоек. Инвестиции в проект составят более 3 млрд руб.

В апреле «РТК-ЦОД» (входит в Группу «Ростелеком») ввел в эксплуатацию третью очередь центра обработки данных (ЦОД) в Екатеринбурге. По данным пресс-службы компании, объем инвестиций в проект составил около 1 млрд руб. Общая площадь объекта составила 3,1 тыс. кв. м, совокупная мощность достигла 6 МВт, а количество стойко-мест увеличилось до 644.

Полина Оломская