«Ростелеком» ввел в эксплуатацию в Екатеринбурге третью очередь дата-центра за 1 млрд рублей

«РТК-ЦОД» (входит в Группу «Ростелеком») ввел в эксплуатацию третью очередь центра обработки данных (ЦОД) в Екатеринбурге. По данным пресс-службы компании, объем инвестиций в проект составил около 1 млрд руб.

Напомним, первая очередь регионального опорного ЦОД «Екатеринбург» была запущена в 2019 году. «С запуском третьей очереди екатеринбургский кластер дата-центров "РТК-ЦОД" стал крупнейшим действующим кластером компании в восточной части страны»,— говорится в сообщении пресс-службы. Общая площадь объекта составила 3,1 тыс. кв. м, совокупная мощность достигла 6 МВт, а количество стойко-мест увеличилось до 644.

«Мы видим устойчивый рост спроса на облачные и инфраструктурные сервисы в регионах и последовательно развиваем площадку, ориентируясь на реальные потребности рынка», — отметил генеральный директор «РТК-ЦОД» Давид Мартиросов. Он подчеркнул важную роль местной команды, которая «обеспечивает высокое качество эксплуатации, быстрое внедрение новых очередей и стабильную работу площадки по мере ее масштабирования». Ранее сообщалось, что всего проект предусматривает расширение ЦОД до четырех очередей.

По данным пресс-службы, на площадке уже присутствует более десятка операторов связи и точка обмена трафиком. На базе инфраструктуры ЦОД в Екатеринбурге компания предлагает не только аренду или размещение собственного оборудования, но и облачные сервисы под брендом «Турбо Облако».

Вопрос строительства новых дата-центров обсуждался в декабре 2025 года на площадке Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Тогда заместитель губернатора Дмитрий Ионин говорил, что на Среднем Урале работает 10 частных центров, но этого недостаточно для обработки задач с использованием нейросетей и больших данных. По его словам, Свердловская область привлекательна для строительства центров обработки данных, так как является энергопрофицитным регионом.

В январе губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщал, что к 2028 году в Екатеринбурге построят новый ЦОД, рассчитанный на крупные IT-компании, промышленные предприятия, ритейл и операторов связи. Соответствующее соглашение подписано Агентством по привлечению инвестиций региона с ООО «ЦОД ЕКБ». В дата-центре на площади 4 тыс. кв. м планируется разместить более 450 серверных стоек. Инвестиции в проект составят более 3 млрд руб.

Николай Яблонский