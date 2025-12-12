В Свердловской области начнут инвестировать в развитие центров обработки данных

Представители органов власти и бизнеса на заседании комиссии Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) обсудили перспективы создания кластера центров обработки данных (ЦОД), сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как сообщил и.о. заместителя губернатора — министра инвестиций и развития региона Дмитрий Ионин, Свердловская область является энергопрофицитным регионом и в создании ЦОД нуждаются высокотехнологичные компании региона. Сейчас на Среднем Урале работает 10 частных центров, но этого недостаточно для обработки задач с использованием нейросетей и больших данных. Сейчас строятся два крупных центра: один из них появится в Екатеринбурге — третья очередь центра сети РТК-ЦОД на 216 стоек находится на завершающей стадии. Второй — в Березовском на 450 стоек, его введут в апреле. Для еще нескольких проектов подписаны соглашения с инвесторами.

«Этот рынок развивается в геометрической прогрессии. Целевая модель — создание инвестиционной карты в разрезе ЦОД, где инвестору наглядно будут представлены все возможности — от стоимости электроэнергии в конкретной точке подключения до возможностей территорий со специальными режимами, такими как ТОРы и индустриальные парки»,— сказал сопредседатель комиссии СОСПП по развитию инфраструктуры и государственно-частному партнерству Олег Мошкарев.

Итоги заседания станут основой для подготовки предложений по дальнейшему развитию кластера ЦОДов и совершенствованию мер поддержки инвесторов.

Ирина Пичурина