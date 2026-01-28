Современный центр обработки данных построят в Екатеринбурге к 2028 году

К 2028 году в Екатеринбурге построят новый современный центр обработки данных, рассчитанный на крупные IT-компании, промышленные предприятия, ритейл и операторов связи, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. Соответствующее соглашение подписано Агентством по привлечению инвестиций региона с ООО «ЦОД ЕКБ». Инвестиции в проект составят более 3 млрд руб.

Согласно проекту, здание будет шестиэтажным. В центре на площади четыре тыс. кв. м планируется разместить более 450 серверных стоек. Кроме того будет создано 29 высокотехнологичных рабочих мест. Объект будет сертифицирован по классу Tier III, что соответствует высокому уровню надежности. Его энергомощность составит 7 МВт. «Это позволит потенциальным клиентам реализовывать крупные проекты и модернизировать инфраструктуру предприятий и компаний без ограничений»,— отметил глава региона.

Как сообщили в департаменте информационной политики региона, инвестор обладает значительным опытом в строительстве и эксплуатации ЦОД , включая проекты в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. «На сегодняшний день дата-центр ООО «ЦОД ЕКБ» является единственным официально заявленным коммерческим ЦОД, способным предоставить достаточное количество стойко-мест в аренду в Екатеринбурге»,— добавили в департаменте.

ООО "ЦОД ЕКБ" зарегистрировано 13 марта 2025 года в Екатеринбурге и работает в сфере обработки данных, предоставления услуг по размещению информации.

