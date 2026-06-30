Производство кирпича на Ставрополье сократилось на 4%

Производство керамического неогнеупорного кирпича в Ставропольском крае по итогам января—октября 2025 года сократилось на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как следует из ежегодного аналитического мониторинга состояния конкурентной среды, подготовленного министерством экономического развития Ставропольского края (есть в распоряжении «Ъ-Кавказ»), за десять месяцев предприятия региона выпустили 34,8 млн условных кирпичей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Объем производства составил 95,9% от уровня января—октября 2024 года. При этом в целом выпуск прочей неметаллической минеральной продукции, в состав которой входит производство кирпича, сохранил положительную динамику. За 11 месяцев 2025 года объем отгруженной продукции в этом сегменте достиг 33,1 млрд руб., что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Крупнейшими производителями кирпича в регионе в мониторинге названы ОАО «Комбинат промышленных предприятий "Кировский"», ОАО «Суворовский кирпичный завод» и ОАО «Люксель».

Согласно результатам опроса, приведенного в документе, 75,8% потребителей удовлетворены качеством продукции на рынке производства кирпича, 71% — уровнем цен, а 79,2% — возможностью выбора производителей. При этом 44,7% респондентов считают, что за последние три года цены на рынке выросли, тогда как 52,2% полагают, что количество производителей не изменилось.

Валерий Климов