Добывающая промышленность Дона завершила 2025 год со спадом почти на 10%

Объем добычи полезных ископаемых в Ростовской области по итогам 2025 года снизился на 9,5%. Об этом говорится в документе «Основные показатели социально-экономического развития Ростовской области за 2025 год», имеющемся в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По предварительным данным, индекс производства в добывающей отрасли составил 90,5% к уровню 2024 года. В денежном выражении объем отгруженной продукции достиг 42,4 млрд руб.

Фактические результаты оказались хуже ожиданий региональных властей. Согласно уточненному прогнозу правительства Ростовской области, спад в добывающей отрасли должен был ограничиться 4,6%, а индекс производства ожидался на уровне 95,4% к предыдущему году. Объем отгруженной продукции прогнозировался в размере 44,2 млрд руб.

Добывающая промышленность стала одной из отраслей, показавших наиболее заметное снижение по итогам года. Более глубокий спад зафиксирован лишь в сельском хозяйстве, где объем производства сократился на 16,9%, а также в строительстве — объем выполненных работ уменьшился на 9,8%.

При этом в промышленности в целом негативную динамику добывающего сектора частично компенсировал рост обрабатывающих производств. По итогам 2025 года выпуск продукции обрабатывающей промышленности увеличился на 0,7% в сопоставимых ценах, а совокупный объем промышленного производства сохранился практически на уровне предыдущего года, прибавив 0,1%.

Роман Лаврухин