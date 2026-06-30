Росстат: бензин в Ростовской области за год подорожал на 20%

На автозаправочных станциях Ростовской области зафиксирован резкий рост стоимости моторного топлива: за период с июня 2025 по июнь 2026 года цены на основные марки бензина поднялись в среднем на 20%, тогда как на отдельных АЗС стоимость литра уже превышает 100 рублей, а в некоторых случаях достигает 140 руб., следует из данных Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Топливный рынок Ростовской области переживает заметное потрясение: розничные цены на горючее на региональных заправках существенно обогнали показатели официальной статистики. Согласно данным Росстата, годовой прирост стоимости бензина в среднем составил около 20%, однако фактическая картина на АЗС выглядит значительно острее.

Результаты мониторинга свидетельствуют о последовательном удорожании всей линейки горючего. Литр бензина марки АИ-92 поднялся в цене с 57,12 до 69,15 руб., АИ-95 — с 63,52 до 76,01 руб., премиальный АИ-98 — с 82,24 до 98,13 руб. Дизельное топливо показало несколько более сдержанную динамику: его стоимость выросла на 18% — с 66,74 до 78,80 руб. за литр.

Вместе с тем реальное положение дел на донских заправках оказывается ещё более тревожным. На ряде станций ценники на АИ-92 и АИ-95 уже преодолели психологическую отметку в 100 руб. за литр, а отдельные АЗС реализуют горючее по 140 руб. — то есть стоимость в некоторых случаях увеличилась более чем вдвое относительно прежних значений.

Среди ключевых факторов, спровоцировавших ценовой всплеск, специалисты называют ажиотажный потребительский спрос: автомобилисты активно запасаются горючим впрок, заполняют канистры и занимают очереди на АЗС даже при практически полных баках. Возникший на этом фоне дефицит побудил топливные компании скорректировать расценки в сторону повышения.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба инициировала проверку в отношении трех компаний-трейдеров, принимавших участие в биржевых торгах бензином и дизельным топливом. По версии ведомства, фигуранты дела предположительно вступили в антиконкурентный сговор с целью извлечения прибыли путем перепродажи горючего по завышенным расценкам. Расследование на данный момент продолжается.

Станислав Маслаков