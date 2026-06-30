Рустам Мурадов назначен начальником Главного управления боевой подготовки ВС РФ

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Рустама Мурадова на должность начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил. Об этом в своем канале в Max сообщил врио главы Дагестана Федор Щукин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал в Max врио главы Дагестана Федора Щукина Фото: канал в Max врио главы Дагестана Федора Щукина

Рустам Мурадов является уроженцем Дербентского района Дагестана. До назначения командовал войсками Восточного военного округа, а также был заместителем главкома Сухопутных войск РФ. Награжден тремя орденами «За заслуги перед Отечеством».

Наталья Шинкарева