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Рустам Мурадов назначен начальником Главного управления боевой подготовки ВС РФ

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Рустама Мурадова на должность начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил. Об этом в своем канале в Max сообщил врио главы Дагестана Федор Щукин.

Фото: канал в Max врио главы Дагестана Федора Щукина

Фото: канал в Max врио главы Дагестана Федора Щукина

Рустам Мурадов является уроженцем Дербентского района Дагестана. До назначения командовал войсками Восточного военного округа, а также был заместителем главкома Сухопутных войск РФ. Награжден тремя орденами «За заслуги перед Отечеством».

Наталья Шинкарева

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