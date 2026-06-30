Ростовская область за год потеряла почти 900 предприятий малого бизнеса

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области по итогам 2025 года сократилось на 2%. Об этом говорится в документе «Основные показатели социально-экономического развития Ростовской области за 2025 год», имеющемся в распоряжении «Ъ-Ростов».

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По предварительным данным, на конец 2025 года в регионе насчитывалось 42,5 тыс. малых и средних предприятий. Это составляет 98% к уровню предыдущего года. Таким образом, за год их число уменьшилось примерно на 870 единиц.

Фактический показатель оказался ниже ожиданий региональных властей. Согласно уточненному прогнозу правительства Ростовской области, количество субъектов МСП должно было составить 43,4 тыс., что предполагало небольшой рост — на 0,1% к уровню 2024 года. В результате фактическое число предприятий оказалось почти на 930 меньше прогнозного.

При этом сокращение количества предприятий не привело к снижению занятости в секторе малого и среднего бизнеса. Среднесписочная численность работников МСП по итогам года выросла на 0,8%, до 269,5 тыс. человек.

На фоне уменьшения числа субъектов МСП оборот малых и средних предприятий практически не изменился. По предварительным данным, в действующих ценах он составил 1,48 трлн руб., что соответствует 99,4% к уровню предыдущего года.

Таким образом, предварительные итоги 2025 года свидетельствуют о продолжающейся консолидации сектора малого и среднего предпринимательства: количество предприятий сокращается, тогда как численность работников остается стабильной, а оборот бизнеса практически сохраняется на уровне предыдущего года.

Роман Лаврухин