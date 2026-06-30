Жители Ростовской области сократили строительство частных домов почти на 15%

Объем ввода индивидуального жилья в Ростовской области по итогам 2025 года сократился почти на 15%. Об этом говорится в документе «Основные показатели социально-экономического развития Ростовской области за 2025 год», имеющемся в распоряжении «Ъ-Ростов».

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По предварительным данным, жители региона построили за свой счет и с привлечением кредитов 1,55 млн кв. м жилья. Это составляет 85,2% от уровня 2024 года, то есть объем индивидуального жилищного строительства (ИЖС) снизился на 14,8%.

Снижение оказалось заметно глубже, чем в жилищном строительстве в целом. Общий ввод жилья в Ростовской области по итогам 2025 года составил 2,76 млн кв. м, что на 6,3% меньше показателя предыдущего года.

При этом доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода жилья также уменьшилась. Если в 2024 году на ИЖС приходилось около 55,6% введенного жилья, то по итогам 2025 года — около 56,1%. Несмотря на сохраняющееся преобладание частных домов в структуре жилищного строительства, именно этот сегмент обеспечил основную часть снижения общего объема ввода.

Фактический результат оказался хуже ожиданий региональных властей. Согласно уточненному прогнозу правительства Ростовской области, ввод индивидуального жилья должен был составить 1,65 млн кв. м, или 90,5% к уровню предыдущего года. Фактически объем оказался почти на 96 тыс. кв. м меньше прогноза.

На фоне сокращения ИЖС в регионе также снизился объем строительных работ. По предварительным данным, он составил 350,3 млрд руб., что в сопоставимых ценах соответствует 90,2% от уровня 2024 года.

Роман Лаврухин