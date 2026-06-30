На Кубани к 2035 году создадут 53 тысячи новых номеров в отелях

К 2035 году в Краснодарском крае планируется создать 53 тыс. новых номеров в средствах размещения. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Елену Логунову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам Елены Логуновой, к этому же сроку в туристической отрасли края будет создано более 22,5 тыс. новых рабочих мест. В настоящее время на сопровождении министерства находятся 70 крупных инвестиционных проектов на общую сумму свыше 856 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Краснодарском крае планируется ввести в эксплуатацию семь крупных санаторно-курортных объектов с общим объемом инвестиций 77 млрд руб. Как отмечал глава региона Вениамин Кондратьев, реализация проектов позволит увеличить номерной фонд края более чем на 3 тыс. номеров и создать около 2 тыс. рабочих мест.

Алина Зорина