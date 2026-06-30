«Дагнефть» заплатит в бюджет Ногайского района 14,2 млн рублей за загрязнение почвы

Ногайский районный суд Республики Дагестан удовлетворил исковые требования Махачкалинского межрайонного природоохранного прокурора к АО «Дагнефть» и обязал компанию перечислить в муниципальную казну свыше 14,2 млн руб. в счет компенсации экологического ущерба, нанесенного почвенному покрову сельскохозяйственных угодий в результате аварийного разлива нефтепродуктов, сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Авария на нефтескважине вблизи поселка Восточно-Сухокумск стала отправной точкой судебного разбирательства, завершившегося не в пользу нефтедобывающей компании. Инцидент повлек за собой загрязнение земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью порядка 0,3 гектара на территории Ногайского района Дагестана.

Разбирательство было инициировано Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратурой, которая обратилась в суд с требованием привлечь АО «Дагнефть» к имущественной ответственности за нанесенный экологический урон. По заключению надзорного ведомства, причиной разлива стал порыв трубы нефтепровода, в результате которого углеводородные продукты распространились на прилегающие угодья.

В ходе слушаний представитель нефтяной компании не стал оспаривать сам факт загрязнения почвы, однако выразил несогласие с финансовой оценкой причинённого вреда, превысившей 14 млн руб. Изучив представленную доказательную базу, суд признал методику расчета ущерба корректной и отклонил возражения ответчика.

По итогам рассмотрения дела Ногайский районный суд постановил взыскать с АО «Дагнефть» в пользу муниципального бюджета 14 239 368 руб. в качестве возмещения вреда, причиненного окружающей среде. Взысканные средства направят в доход местной казны. Судебный акт пока не обрёл юридической силы — у сторон сохраняется право оспорить его в апелляционном порядке.

Станислав Маслаков