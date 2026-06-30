Предприятие в Мясниковском районе оформляло масло по недействительному сертификату

Россельхознадзор по Ростовской области обнаружил в Мясниковском районе предприятие, которое при оформлении сопроводительных документов на масло использовало аннулированный сертификат. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Причиной аннулирования стало несоответствие продукции ветеринарным требованиям, что означает возможную опасность масла для употребления в пищу. Надзорное ведомство направило предприятию предостережение о недопустимости подобных нарушений.

Это уже второй схожий случай в районе за короткий срок. Неделю назад Россельхознадзор сообщал о фальсификате творога на другом предприятии в том же районе: в сырье содержалось 750 граммов жира, тогда как в готовой продукции его количество составило 5,4 килограмма.

Мария Хоперская