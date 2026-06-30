В Ростове-на-Дону строится 207 многоэтажек при сокращении застройщиков

В Ростове-на-Дону в мае 2026 года количество строящихся многоэтажных домов выросло почти на 24 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные DomostroyDon.ru. Сейчас в городе одновременно возводятся 207 жилых домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Рост объёмов строительства происходит на фоне сокращения участников рынка. Если в мае 2025 года многоэтажки строили 37 компаний, то к маю 2026 года их осталось 31. Число жилых комплексов за тот же период снизилось с 63 до 51.

По сравнению с апрелем 2026 года, когда в городе строилось 208 зданий, показатель сократился на один объект. За этот же месяц рынок лишился двух строительных компаний и двух проектов жилых комплексов.

Мария Хоперская