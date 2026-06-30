Ростовский облсуд увеличил штраф предпринимательнице за незаконную рубку леса

Ростовский областной суд 22 июня пересмотрел приговор предпринимательнице Ольге Лобовой, осужденной за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ), и увеличил штраф с 200 тыс. до 1 млн рублей. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Первоначально в апреле 2026 года Каменский районный суд назначил Лобовой штраф в 200 тыс. рублей, применив статью 64 УК РФ о назначении более мягкого наказания. Суд установил факт незаконной вырубки 48 зелёных насаждений. Потерпевшей стороной в процессе выступал представитель администрации Каменска-Шахтинского.

Санкция по вмененной статье предусматривает штраф до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет. Прокурор счел назначенное наказание чрезмерно мягким и направил апелляционное представление. Ростовский областной суд его удовлетворил и ужесточил наказание.

Мария Хоперская