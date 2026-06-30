Объемы исследованной мягкой пшеницы на экспорт выросли на 65%

В первом полугодии 2026 года специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали перед отгрузкой на экспорт 14,4 млн тонн российской мягкой пшеницы. Этот показатель на 65% превышает объемы аналогичного периода прошлого года — рост составил 6,1 млн тонн, сообщили в филиале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На пшеницу традиционно приходится 80,5% всего аграрного экспорта, проходящего оценку безопасности в лабораториях филиала перед перевалкой через портовые хабы Краснодарского края — морской порт Новороссийск, рейдовый перегрузочный комплекс «Кавказ», а также порты Тамань, Ейск, Туапсе и Темрюк.

Отмечается, что пик отгрузок пришелся на март, когда лаборатории подтвердили безопасность рекордных 3,7 млн тонн пшеницы — в три раза больше, чем в марте 2025 года (1,1 млн тонн). Существенный рост зафиксирован и в мае: 2,5 млн тонн против 1,6 млн тонн годом ранее.

Как отметила директор филиала Лилия Кугушева, абсолютным лидером по закупкам остается Египет, куда направлено более 4,5 млн тонн зерна (31% от всех партий). На второе место поднялся Судан, увеличивший объем закупок более чем вдвое — до 1,24 млн тонн (в 2025 году — 539 тыс. тонн). Замыкает тройку Турция с объемом свыше 1,22 млн тонн.

В этом сезоне наблюдается тенденция к росту отгрузок в страны Восточной Африки. Кения вошла в пятерку крупнейших покупателей, закупив более 1 млн тонн пшеницы. Годом ранее страна не входила даже в топ-15.

Значительные объемы зерна прошли проверку для отправки в Саудовскую Аравию (1,07 млн тонн) и Израиль (754 тыс. тонн). Стабильные закупки фиксируются со стороны ОАЭ (552 тыс. тонн), Ливии (320 тыс. тонн) и Йемена (306 тыс. тонн). Также российская пшеница направлялась в Шри-Ланку (271 тыс. тонн) и Мозамбик (211 тыс. тонн).

Всего с начала года пшеница поставлялась в 41 страну, при этом открыты два новых направления. Специалисты филиала впервые исследовали партии, предназначенные для Таиланда и Мадагаскара, — ранее поставки в эти страны не осуществлялись.

Лилия Кугушева отметила, что география поставок расширяется, а требования стран-импортеров к безопасности становятся жестче. На первый план выходят нормативы по отсутствию карантинных объектов и строгий контроль за остаточным количеством пестицидов. Вся проверенная продукция полностью соответствует условиям международных контрактов, а при отгрузках в границах ЕАЭС — техническим регламентам Таможенного союза.

Алина Зорина