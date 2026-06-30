МУПП ЖКХ Зимовниковского района признано банкротом с долгом в 44 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом МУПП ЖКХ Зимовниковского района. В ходе процедуры наблюдения в реестр требований кредиторов включены 43,8 млн руб. Большую часть этой суммы — 41 млн руб., составила задолженность перед ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Информация об этом размещена в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Конкурсное производство продлится до 23 декабря 2026 года. Кандидатуру конкурсного управляющего Ассоциации СРО «Эгида» Софии Кныш рассмотрят до 3 августа 2026 года.

Процедура наблюдения в отношении МУПП ЖКХ Зимовниковского района была введена 26 февраля 2026 года. За четыре месяца должник не смог восстановить свою платежеспособность. В итоге временный управляющий сделал заключение о целесообразности введения в отношении должника процедуры банкротства. Его поддержали кредиторы на общем собрании.

На 30 июня в отношении МУПП ЖКХ открыто 119 исполнительных производств на 61млн руб.

По данным ФНС России и Росстата, в 2025 году выручка предприятия выросла на 8% — до 55,3 млн руб., при этом чистый убыток составил 51,1 млн руб.

Согласно информации портала kartoteka.ru, МУПП ЖКХ Зимовниковского района образовано 12 февраля 2002 года. Основной вид деятельности — распределение воды для питьевых и промышленных нужд. Учредителем является администрация Зимовниковского района. Уставный капитал — 5,9 млн руб.

Наталья Белоштейн