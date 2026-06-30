Частные инвестиции в Ростовской области сократились на 5%

Объем инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств в Ростовской области по итогам 2025 года сократился почти на 5%. Об этом говорится в документе «Основные показатели социально-экономического развития Ростовской области за 2025 год», имеющемся в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно предварительным данным, объем внебюджетных инвестиций составил 561,8 млрд руб. В сопоставимых ценах это 95% к уровню 2024 года, что означает снижение на 5%.

При этом общий объем инвестиций в экономику региона сохранил положительную динамику. За счет всех источников финансирования он достиг 812,4 млрд руб., что на 0,5% больше показателя предыдущего года в сопоставимых ценах.

Фактические результаты оказались хуже ожиданий региональных властей. Согласно уточненному прогнозу правительства Ростовской области, инвестиции в основной капитал без учета бюджетных средств должны были вырасти на 0,1% к уровню 2024 года. Вместо этого показатель снизился на 5%.

На фоне сокращения частных инвестиций в регионе также снизились объем строительных работ — на 9,8% в сопоставимых ценах, ввод жилья — на 6,3%, а производство сельскохозяйственной продукции — на 16,9%. Вместе с тем обрабатывающая промышленность увеличила выпуск на 0,7%, а общий объем инвестиций благодаря бюджетному финансированию сохранил незначительный рост.

Валерий Климов