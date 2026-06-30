БПЛА уничтожили в Миллеровском и Чертковском районах

Утром Ростовская область снова подверглась атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

БПЛА уничтожили в небе над Миллеровским и Чертковским районами. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, уточняется.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил через свой Telegram-канал о масштабном налете украинских беспилотных аппаратов, который региональные средства ПВО отразили в ночное время 30 июня. Дежурные расчеты противовоздушной обороны сбили более 60 дронов Вооруженных сил Украины.

Удар пришелся сразу по нескольким территориям региона. Среди городов целями оказались Гуково и Таганрог. Помимо этого, атаке подверглись пять муниципальных районов — Тарасовский, Верхнедонской, Миллеровский, Чертковский и Шолоховский.

Мария Хоперская