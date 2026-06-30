Пострадавшую при атаке дрона девочку перевели в Ростов-на-Дону

Семилетнюю девочку, пострадавшую при атаке беспилотников на музейный комплекс Самбекские высоты, перевели в городскую клиническую больницу №20 Ростова-на-Дону. Об этом сообщила городская больница скорой медицинской помощи Таганрога.

Удар по музейному комплексу был нанесен днём 27 июня. Пострадали 12 человек: десятерых госпитализировали, ещё двое после осмотра отказались от госпитализации.

К вечеру того же дня восемь из десяти госпитализированных выписали. В таганрогской больнице остаётся одна женщина. По словам председателя городской думы Таганрога Романа Корякина, «её состояние стабильное, необходимая медицинская помощь оказана», и в ближайшее время пациентку планируют выписать.

Мария Хоперская